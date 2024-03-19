ПСБ и Академия ПСБ провели викторину по кибербезопасности и финансовый квест на выставке «Россия»

ПСБ и Академия ПСБ провели викторину по кибербезопасности «Киберзащитники» и квест по финансовой грамотности, разработанный Академией ПСБ специально для быстрого погружения в аспекты финансовой грамотности, на стенде Московской области на выставке «Россия» в рамках Фестиваля финансовой культуры и грамотности.

Участниками образовательных активностей стали более 100 посетителей стенда, которые в рамках квеста научились создавать финансовую «подушку безопасности», распознавать Интернет-мошенников и делать первые шаги в инвестициях, приобретая навыки управления финансами, зарабатывая условные денежные средства и обменивая их на памятные сувениры – брендированную продукцию ПСБ. В ходе викторины команды сразились за звание «Гуру безопасности», а команда-победитель, ответившая правильно на все вопросы по финансовой безопасности, также получила приз от организаторов.

ПСБ уделяет особое внимание инициативам, направленным на повышение цифровой и финансовой грамотности населения, и рассказывает о кибербезопасности и финансах простым языком, понятным как взрослым, так и детям. Например, как защитить персональные данные, эффективно планировать свой бюджет, инвестировать или выбирать банковские продукты – эти базовые знания помогают выработать рациональный подход к собственным финансам и не стать жертвой мошенников. Количество финансовых операций, совершенных в онлайн-режиме при помощи гаджетов, неуклонно растет, а это значит, что растет и объем Интернет-мошенничества. В свою очередь, цифровая и финансовая грамотность помогают принимать верные решения и гарантируют финансовую защищенность. Обучение практическим навыкам управления денежными средствами, в том числе и через игровые форматы, – часть комплексной работы, которую ПСБ проводит для повышения финансовой и цифровой грамотности населения.