Рубль укрепился после выборов

В понедельник, 18 марта, российский фондовый рынок открылся небольшим ростом, но к закрытию торгов рост не смог удержать и сменил его на вялую смешанную динамику. Индекс Мосбиржи к вечеру упал на 0,09%, в то время как валютный индекс РТС вырос на 1,03%. Об этом рассказала Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Рынок ожидает, что макроэкономический курс правительства РФ после выборов президента останется прежним, но возможны и некоторые перемены, например, возможные изменения в налогообложении физлиц и предприятий, о которых говорилось ещё до выборов.

Мировые резервные валюты с утра пытались расти по отношению к рублю, но эти робкие попытки роста закончились полным провалом. Доллар США упал к концу дня сразу на 1 руб. 2 коп., до 91,88 руб., а евро подешевел на 58 коп. до 98,92 руб. Юань подешевел на 13 коп. до 12,77 руб.

Цена нефти Brent выросла на 1,08% до $86,26 за баррель, возможно, в связи с сообщениями в американских СМИ о резком росте спроса на нефть в Китае. Золото немного подорожало на 0,01% до $2161,7 за тройскую унцию.

Лидерами роста на фондовом рынке снова оказались акции РуссНефти (+3,7%), скорее всего, в связи с продолжающимся ростом цен на нефть. Лидерами понижения выступили акции уходящего с фондового рынка «Детского мира» (-2,5%).

Мы полагаем, что завтра индекс Мосбиржи может снова двигаться в коридоре 3300-3400 пунктов. Пара USD/RUB, скорее всего, может показать динамику в диапазоне 90-92 руб., EUR/RUB – в коридоре 98-100 руб., пара CNY/RUB – в коридоре 12,5-12,9 руб.