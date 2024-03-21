«ХлебСоль» увеличила ассортимент на 25%

Сибирская сеть дискаунтеров «ХлебСоль» позитивно смотрит на развитие магазинов на территориях присутствия, а вместе с тем готовит новые предложения для покупателей. В этом году уже расширен ассортимент на 25%, введены новинки непродовольственных товаров, выдаются скидки через гейминг, а новым лицом в рекламной кампании сети стал Роман Юнусов.

Расширение непродовольственных товаров

Сеть дискаунтеров «ХлебСоль» провела значительные изменения в категории непродовольственных товаров non-food. Так, в 2023 году были представлены товары с востребованным ассортиментом пластика, малой бытовой техники, посуды для приготовления, а также новый товар в категории «Детство и творчество».

– В первую очередь мы нацелены предоставить нашему покупателю возможность приобрести товары ежедневного спроса по доступным ценам, т.е. базовую социальную продуктовую корзину. Но мы увидели высокий интерес к непродовольственным товарам, особенно сезонного спроса. Мы стали вводить и микросезоны, где в течение двух-четырех недель можно приобрести актуальный товар. К примеру, летом прошлого года сеть впервые привезла ассортимент детских летних товаров из Китая, в результате продажи в категории плюс 54% в рублях, – поделилась заместитель коммерческого директора сети «ХлебСоль» Татьяна Усик.

В этом году сеть впервые предложила горшечные цветы – розы, суккуленты, цветные кактусы. Менее чем за месяц продажи составили более 15 тысяч, а особой популярностью пользовались цветные кактусы.

Традиционно в дискаунтере «ХлебСоль» в весенний сезон будет представлен ассортимент для сада и огорода, который в этом году расширен на 50% за счет большого предложения удобрений и семян, а также товары для летнего спорта – велосипеды, аксессуары и летняя обувь.

Сытные хлебобулочные VS Диетика

В сети представлено около 100 наименований хлебобулочных изделий, из них наиболее популярны хлебы собственной торговой марки – «Дарницкий», «Житный от Семеныча», а также сосиска в тесте, булочка домашняя. В последнее время активно развивается тренд на покупку выпечки с начинками для полноценного перекуса, такие как слоеные и сдобные изделия с грибами, сыром, сладкие слойки, самса и др. В ближайшее время покупатели смогут приобрести обновленный ассортимент.

Для тех, кто предпочитает товары в диетической категории, «ХлебСоль» в 2023 году провела обновления, что дало прирост в товарообороте +28% год к году. Драйвером категории оказались шоколад без сахара, пастила, ореховые смеси и диетическое печенье.

Покупатели оценили и предложения продукции из Китая. На полках магазинов можно увидеть различный ассортимент кондитерских изделий, снеков, соусов, специй.

Импульс в прикассовой зоне

Сеть «ХлебСоль» намерена провести увеличение прикассового оборудования с расширением ассортимента. Помимо привычных мелкоштучных товаров – жевательной резинки, батончиков и детского кондитерского ассортимента – будет представлен непродовольственный (non-food) товар – аксессуары для телефонов, брендовые молодежные товары, шоколад известных брендов, а также мармелад, карамель и жевательная резинка из Китая.

Таким образом, расширяя ассортимент, в том числе и импорта, сеть планирует укрепить лояльность своих покупателей благодаря новому покупательскому опыту, который ранее дискаунтер не предлагал.