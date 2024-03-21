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Росбанк сохранит автономию в составе ТКС Холдинга, подтверждает Николай Сидоров

При интеграции в ТКС Холдинг Росбанк сохранит свой бренд и лицензию, а также продолжит развитие в сегментах бизнеса, где у банка традиционно сильные позиции – корпоративно-инвестиционный бизнес, построение В2В отношений, private banking со всей необходимой инфраструктурой в Москве и регионах для обслуживания клиентов этих сегментов бизнеса, включая зарплатных клиентов, прокомментировал председатель правления Росбанка Николай Сидоров.

По его мнению, у клиентов банка появится больше возможностей на единой платформе.

– Банк Тинькофф, который входит в ТКС Холдинг, – это бенчмарк для рынка в части клиентского опыта, технологических решений и уникального по разнообразию продуктового предложения для розничных клиентов в рамках единого приложения. Тинькофф создал и продолжает развивать свою сеть банкоматов, одну из крупнейших в стране: это около 5 тысяч многофункциональных устройств в 650 городах по всей России. Этими преимуществами пользуются уже свыше 40 миллионов клиентов. Именно поэтому одну из наиболее очевидных синергий я вижу в объединении розничных бизнесов обоих банков на платформе Тинькофф. Мы предоставим розничным клиентам Росбанка возможность оценить по достоинству все преимущества единой платформы. Интеграция Росбанка в ТКС Холдинг предоставит новые возможности для развития Росбанка, наших клиентов и сотрудников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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