Владельцы айфонов тоже могут оплачивать покупки несколькими счетами

Удобный сервис Сбера, который раньше был доступен только на Android-устройствах, позволяет использовать средства с запасных счетов, если на основном не хватает денег.

Инновационный сервис «Оплата с нескольких счетов», который Сбер запустил первым в стране в ноябре прошлого года, теперь доступен и на iOS. Раньше пользоваться им могли только владельцы Android-устройств.

Чтобы подключить услугу, достаточно иметь СберКарту с платёжным счётом. В настройках карты в приложении СберБанк Онлайн (версия 15.3 и новее) надо выбрать опцию «Сменить счёт или добавить запасной», а затем счета и карты для списания средств. Доступно до 8 запасных счетов, в роли которых могут выступать платёжные счета, дебетовые и кредитные карты Сбера платёжных систем «Мир», Visa и Mastercard. И если в момент оплаты на основной карте средств окажется недостаточно, остаток будет списан с одного или нескольких запасных счетов в том порядке, который вы настроите.

Услуга выручает, когда у покупателя есть деньги, но они находятся не на той карте, которой он пытается расплатиться.

Обычно в таком случае операцию приходится проводить заново с другой карты либо переводить средства между счетами. С новым сервисом Сбера деньги автоматически спишутся с выбранного заранее запасного счёта. В уведомлениях и истории операций в СберБанк Онлайн всегда можно посмотреть, с каких именно карт и счетов списались деньги за покупку.

«Оплата с нескольких счетов очень упрощает жизнь, поскольку избавляет от необходимости постоянно перераспределять деньги между счетами и картами. У многих наших клиентов сразу несколько карт: на одну поступает зарплата, с другой списываются автоплатежи, третьей они платят в супермаркетах и так далее. Немудрено забыть, сколько денег лежит на конкретной карте в данный момент. И порой при оплате на кассе или в интернете приходит сообщение, что средств на карте недостаточно, — приходится срочно искать другую карту, что занимает время и заставляет испытывать лёгкий стресс. Наш сервис помогает избежать подобных неприятностей. Нужно просто выбрать запасные карты или счета, и тогда покупка точно состоится. Теперь эта полезная услуга доступна и владельцам айфонов», — Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка.

Оплата с нескольких счетов так же безопасна, как и любой другой платёж. Оплата в терминале свыше определённой суммы потребует ввода ПИН-кода либо подтверждения оплаты смартфоном, а оплата в интернете — подтверждения по СМС или пуш-уведомлением. Сервис работает для оплаты любых покупок в интернете или на кассе офлайн магазина.