Молочные фермы Иркутской области понесли более 1 млрд рублей убытков из-за заболевания у коров

Ущерб, который понесли молочные фермы региона в связи заболеванием крупного рогатого скота заразным узелковым дерматитом, оценивается в 1 млрд рублей. Об этом Сибирскому информационному агентству сообщил председатель агропромышленного союза Иркутской области, председатель совета директоров ООО «Иркутский масложиркомбинат» (входит в структуру Группы компаний «Янта») Дмитрий Баймашев. Вопрос убытков и компенсации обсуждался на общественном совете при Законодательном собрании региона 25 марта.

«Это, по самым скромным подсчетам, 1 млрд рублей. Приемные пункты молока закрыты, людям некуда его девать, они вынуждены просто его выливать. Например, хозяйство «Луговое» в Хомутово. Здоровое молоко, но ферма расположена в очаге заболевания, потому что у соседей в пяти километрах у коров был выявлен узелковый дерматит. Приходится каждый день восемь тонн молока выливать, это 350 тыс. рублей ежедневно. И это только одно хозяйство», – рассказал Дмитрий Баймашев. По его словам, эта ситуация отрицательно скажется и на грядущей посевной, потому что у хозяйств просто не будет денег на нее.

В феврале из-за проблем с сырьевой базой в связи с карантином «Янта» была вынуждена приостановить работу своего молочного завода в Иркутске. Молокозавод способен перерабатывать до 250 тонн молока в сутки, в ассортименте выпускаемой на нем продукции более 90 наименований. С полок магазинов сразу исчезла вся молочная продукция компании. Торговые сети начали завозить «молочку» из других регионов. Ущерб от простоя завода пока не подсчитан.

«15 марта мы завод запустили, а 16 марта начали отгружать продукцию в магазины. Но пока продолжаем испытывать проблемы с сырьём, ведь продолжают действовать ограничения по приему молока», – говорит Дмитрий Баймашев. Он добавляет, что для восполнения объемов молока компания ведет переговоры с теми фермами, которые не попали в очаги распространения заболевания, и которые могут поставлять больше сырья. Также начинаются поставки молока из соседних регионов, в частности, из Красноярского края. «Производим замещение, надеемся в течение месяца завершить эту работу. И, конечно же, ждем, когда ветеринары снимут ограничения у наших ферм», – отметил он.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с выявлением заболевания у коров действует в четырех районах области: Иркутском, Усольском, Черемховском и Ангарском. Узелковый дерматит – очень заразная вирусная болезнь КРС, которая проявляется лихорадкой с температурой тела до 40°С, образованием узелковых уплотнений и эрозий на коже и слизистых оболочках. Для людей вирус не опасен. На тех фермах, где выявлен вирус, скот подлежит полному уничтожению. По всей территории региона идет вакцинация КРС.

Ситуация с распространением узелкового дерматита сказалась и на другом крупном производителе молочной продукции в регионе - СХАО «Белореченское». Как рассказывал замдиректора предприятия Степан Франтенко, в зону заражения скота попала одна из 13 ферм компании. В связи с этим «Белореченское» было вынуждено сократить выпуск продукции.

По данным министерства сельского хозяйства Иркутской области, из-за карантина по итогам 2024 года регион недополучит около 15 тыс. тонн молока и 2,3 тыс. тонн мяса.

Екатерина Еременко