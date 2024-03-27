Иркутяне назвали главные критерии выбора новой работы

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Сибири, в том числе из Иркутской области, и выяснила, по каким критериям они выбирают новую работу.

Участники опроса из Иркутской области могли отметить пять самых важных критериев выбора новой работы. В результате, самым значимым из них ожидаемо стал уровень заработной платы (81% отметили его). Далее места распределились следующим образом: на втором месте – отношение компании к своим работникам (55%), на третьем – официальное оформление, включающее в себя «белую» зарплату, трудовой договор, оплату больничных и отпускных (52%), на четвертом – перспективы роста в карьере и зарплате (52%), а замыкает пятерку – удобное расположение или близость компании к дому (45%).

Чуть менее важные факторы – интересные проекты для профессионального развития (30%), личность руководителя и соцпакет, включающий в себя ДМС и материальную помощь (по 28%), демократичная атмосферы в компании, а также возможность релокации или удаленки (по 27%), сфера бизнеса, в которой работает компания (24%), ,отсутствие бюрократии (15%), известность работодателя на рынке (6%), отзывы о компании (5%) и наличие брони (2%).

Любопытно, что значимость критериев различалась в зависимости от пола и возраста респондентов. Например, мужчины больше, чем женщины, ценят такие условия, как перспективы роста в карьере и зарплате (51% против 44%) и демократичную атмосферу (27% против 24%). Для женщин важнее, чем для мужчин, официальное оформление (56% против 45%) и удобное расположение офиса (44% против 37%).

Молодые соискатели оказались самыми заинтересованными в профессиональном и карьерном росте (59%), а соискатели в возрасте старше 50 лет поставили наиболее высокие оценки такому фактору, как отношение компании к работникам (57%).

В разрезе профессий самое большое значение отношению компании к работникам придают представители сферы транспорта и логистики (68%), перспективы карьерного роста и зарплаты сильнее всего волнуют маркетологов (54%), личность непосредственного руководителя чаще оценивают те, кто сами являются управленцами (43%), а отсутствие бюрократии – строители (25%), возможность удаленки и релокации важнее всего для ИТ-специалистов (45%), демократичная атмосфера больше всего привлекает HR-специалистов (31%), а отзывы о компании больше остальных интересуют административный персонал и кадры из сферы образования (по 13%).