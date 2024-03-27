Мужчин, согласных пойти в декретный отпуск вместо жен, стало меньше

Мужчин, готовых воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, за год стало меньше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали 1600 трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и 1000 работодателей из всех округов страны.

63% мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете: 39% категорически против, еще 24% скорее против. Скорее возможной назвали подобную ситуацию 12%, каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. За год энтузиазма у мужчин поубавилось: в 2023 году однозначно и скорее согласных было 43%, а сейчас – 37%.

Компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей – минимум за 25 лет.