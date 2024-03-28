Недельные расходы россиян сократились на 199 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 12 неделе года (с 18 по 24 марта) общий объем расходов среднестатистической российской семьи на продукты питания и товары повседневного спроса составил в среднем 7899 руб.

За неделю общие повседневные траты показали отрицательную динамику в 199 руб. или -2,5%. Индекс покупательской активности по итогам прошедшей недели получил значение в 270,2%. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер еженедельных трат российских домохозяйств вырос на 1509 руб. или на 23,6%.

«Вторую неделю наблюдается снижение как размера среднего чека, так и общих недельных расходов. Вероятно, это объясняется возвращением россиян к повседневному стилю потребления после всех праздников февраля и начала марта», – резюмируют эксперты.