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Недельные расходы россиян сократились на 199 рублей

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Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 12 неделе года (с 18 по 24 марта) общий объем расходов среднестатистической российской семьи на продукты питания и товары повседневного спроса составил в среднем 7899 руб.

За неделю общие повседневные траты показали отрицательную динамику в 199 руб. или -2,5%. Индекс покупательской активности по итогам прошедшей недели получил значение в 270,2%. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер еженедельных трат российских домохозяйств вырос на 1509 руб. или на 23,6%.

«Вторую неделю наблюдается снижение как размера среднего чека, так и общих недельных расходов. Вероятно, это объясняется возвращением россиян к повседневному стилю потребления после всех праздников февраля и начала марта», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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