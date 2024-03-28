Турпоток в Иркутскую область вырос на 11% в 2023 году

В 2023 году регион посетило на 11% клиентов компании больше, чем годом ранее. Самые распространенные цели визитов – классический туризм (71% отдыхающих) и деловые поездки (14%). И в 2023, и в 2022 году пик посещаемости пришелся на июль-август: в эти месяцы в регионе побывала четверть от всего туристического потока за год. Такие данные геоаналитической платформы Big Data приводит Tele2.

Средний возраст отдыхающих составил 35-44 года. Более трети всех посетителей приезжали в регион вместе с детьми, в 2023 году их число выросло на 9% год к году.Топ-3 регионов, откуда в Иркутскую область приезжали туристы, остался неизменным.

Значимую долю турпотока традиционно обеспечили жители соседней Бурятии – 20% отдыхающих. Еще 17% пришлось на гостей Красноярского края и Москвы. Сами иркутяне чаще всего ездили в Красноярский край. Среди дальневосточных регионов самыми посещаемыми стали Бурятия, Приморье, Хабаровский край и Еврейская автономия.

Напомним, что региональные власти оценивали рост турпотока гораздо скромнее – на 2%, до 1,7 млн человек.