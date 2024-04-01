Adidas вернулся в Россию через дистрибутора

Оффлайн магазины с продукцией бренда открывает Lamoda. Так, два уже появились в Иркутске.

Ушедшие из России спортивные бренды появились в оффлайн магазинах Lamoda sport. В Иркутске они находятся в ТРК «Модный квартал» и ТРЦ «Юбилейный».

В августе 2023 года стало известно о передаче Adidas в субаренду Lamoda части своих площадей, на базе которых онлайн-ритейлер планирует развивать мультибрендовую сеть Lamoda Sport. О том, что Lestate будет развивать сеть монобрендовых магазинов с товарами от Adidas и Reebok под вывеской ASP, рассказал руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. Компания Lestate еще до ухода Adidas и Reebok в 2022 году с российского рынка напрямую поставляла их продукцию в РФ. При этом Илья Комиссаров заявил, что это не означает, что новые торговые точки откроются во всех помещениях, которые ранее арендовал Adidas в России.