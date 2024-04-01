Путин ставит задачу: капитализация фондового рынка должна достичь 66% ВВП к 2030 году

Президент РФ Владимир Путин поручил Банку России и правительству страны принять меры для того, чтобы капитализация фондового рынка России к 2030 году достигла 66% от величины валового внутреннего продукта. Глава государства ждет доклад через год – 1 апреля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля, сообщает ТАСС.

В своем послании Федеральному собранию президент акцентировал внимание на необходимости увеличения капитализации фондового рынка и предоставления российским гражданам возможности инвестировать сбережения в экономику страны. «Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП», — сказал он. Кроме того, глава государства поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний в приоритетных отраслях.

По данным Росстата, номинальный объем ВВП по итогам 2023 года составил 171,04 трлн руб. , а капитализация фондового рынка 57 трлн руб., то есть 33%.

В понедельник, 1 апреля 2024 года, индекс Мосбиржи торговался на уровне 3364 пункта. Сколько может быть индекс Мосбиржи к 2030 году?



– Удвоение к ВВП — это более значимый рост стоимости российских акций, поскольку сам ВВП также обычно повышается из года в год. – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций. – Если предположить, что до 2030 г. российская экономика будет расти теми же темпами, что и в 2023 г. — на 2,3% в год, то при достижении к тому времени доли капитализации рынка акций РФ в 66% от ВВП индекс МосБиржи может находиться около 7100 п. (точка отсчета — конец 2023 г.).