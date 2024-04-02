Единовременная выплата участникам СВО в Иркутской области увеличена в два раза

Закон подписал губернатор Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев подписал изменение в закон Иркутской области от 5 июля 2023 года № 82-оз, увеличивающее в два раза размер единовременной выплаты военнослужащим по контракту, участвующим в специальной военной операции. Для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ и включенных в списки личного состава войсковой части с 1 января 2024 года, единовременная выплата составит 400 тыс. рублей.

Теперь единовременная выплата военнослужащим в регионе стала самой высокой в Сибирском федеральном круге. К примеру, в Омской области единовременная выплата составляет 250 тысяч рублей, в Красноярском крае, в Томской области, в Якутии – 300 тысяч рублей.

– Для тех, кто в 2024 году получил единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, будет осуществлена доплата. Это произойдет в беззаявительном порядке, что крайне важно для бойцов. Для нас вопросы поддержки участников спецоперации и их семей остаются ключевыми. Правительство региона в тесном взаимодействии с депутатами Заксобрания разрабатывает и внедряет новые меры социальной поддержки, сегодня в регионе их 39, – пояснил Игорь Кобзев.

Напомним, право на получение единовременной выплаты предоставляется гражданам, направленным через военный комиссариат Иркутской области для прохождения военной службы в Вооруженных Силах РФ и ранее не находящихся на военной службе, изъявившим желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ на воинские должности, подлежащие замещению офицерами. Также гражданам, направленным через пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области и ранее не находящихся на военной службе, изъявившим желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами.