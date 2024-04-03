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Недельные расходы россиян прибавили 50 рублей

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Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 13 неделе года (с 25 по 31 марта) общий объем расходов среднестатистической российской семьи на продукты питания и товары повседневного спроса составил в среднем 7948 руб.

То есть за неделю общий объем трат увеличился на 49 рублей или на 0,6%. Индекс ИПА получил значение в 271,9%. Относительно аналогичной недели прошлого года размер еженедельных трат российских домохозяйств вырос на 1866 руб. или на 30,7%.

«Как мы писали ранее, размер среднего чека две недели подряд остается стабильным, расходы же последнюю неделю выросли незначительно. Это говорит, с одной стороны, о возвращении россиян к привычному повседневному потреблению, на которое на оказывают влияние факторы праздников и связанных с ними дополнительных закупок. Также, вероятно, в конце месяца многим россиянам приходится умерить свои покупательские аппетиты в ожидании очередной зарплаты», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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