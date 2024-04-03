Что нужно знать россиянам, которые имеют недвижимость за пределами России

Декларирование доходов от зарубежной недвижимости несёт в себе ряд нюансов, с которыми важно ознакомиться, чтобы избежать налоговых проблем и штрафов, отмечает налоговый юрист Александр Вешкурцев. Эксперты назвал ключевые моменты, на которые следует обратить внимание россиянам, которые имеют недвижимость за пределами России:

— Во-первых, если человек проживает в России менее 183 дней в году, то он теряете статус налогового резидента. Это повышает ставку налогообложения с 13% до 30% на доходы, что значительно увеличивает налоговую нагрузку.

Во-вторых, передача в аренду двух и более квартир за рубежом рассматривается как предпринимательская деятельность. Получение дохода исключительно на зарубежные счета без участия уполномоченных банков на территории РФ, считается нарушением валютного законодательства.

В-третьих, уклонение от подачи отчётов о движении средств по зарубежным счетам, а также несообщение о наличии таких счетов ведёт к финансовой ответственности. Эти обязанности возлагаются на налоговых резидентов РФ.

Ещё один важный момент заключается в том, что несмотря на приостановку соглашений об устранении двойного налогообложения с 38 странами, обмен информацией между налоговыми органами продолжается. Это облегчает ФНС задачу выявления нарушений, связанных с зарубежной недвижимостью.

Перед покупкой или арендой зарубежной недвижимости оцените свой налоговый статус и возможные последствия его изменения. Кроме того, стоит проинформировать ФНС о зарубежных счетах и операциях, особенно если ваша деятельность может быть квалифицирована как предпринимательская. Также, конечно, не стоит игнорировать требования к отчётности и уведомлениям, чтобы избежать штрафов и других налоговых санкций.