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Режим повышенной готовности ввели в Приангарье из-за неблагоприятной погоды

В Иркутской области с 5 по 7 апреля введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Задача – не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, рассказали в региональном правительстве.

«Главам муниципальных образований рекомендовано принять дополнительные меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, объектов социальной сферы. При возникновении аварийных и нештатных ситуаций – обеспечить проведение восстановительных работ и информирование населения», – говорится в сообщении.

Министерству жилищной политики и энергетики региона  поручено обеспечить бесперебойную работу объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области – готовность к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.

Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций определен первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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