В первом квартале на рынок ритейла России вышли 7 новых международных брендов

По данным международной консалтинговой компании Nikoliers, за первые три месяца семь новых международных брендов открыли первые магазины в России. Еще минимум 10 ритейлеров анонсировали выход в этом году. Россия остается интересным рынком для иностранных брендов, однако доля отечественных брендов будет высокой следующие несколько лет, отмечают эксперты.

По итогам первого квартала, российский рынок ритейла пополнился 7 новыми международными брендами. Новые бренды представлены в категориях «одежда и обувь», «товары для дома», «бытовая техника и электроника» и «парфюмерия и косметика». Так, первые магазины в Москве открыли BAASPLOA и Ellassay (Китай), JOSINY (Южная Корея), Chakra (Турция), 22/11 cosmetics (Армения) и Rinascimento (Италия). Бренд бытовой техники и электроники TECNO (Китай) открыл двери своего первого магазина в калининградском ТРЦ «Балтия Молл».

Российский рынок ритейла продолжает привлекать новые иностранные бренды. Как минимум 10 международных ритейлеров анонсировали планы по открытию первых точек в России: 8 seconds, Home Box, Brands, Deha, Big shefs, Panier des Sens, Semir, Balabala, Laplandia и Lifework. Бренды представлены в категориях «одежда и обувь», «товары для дома», «общественное питание», «косметика и парфюмерия», «товары для детей» и «продукты». В географическом распределении это компании из Южной Кореи, ОАЭ, Италии, Турции, Франции, Китая и Финляндии. При этом по итогам I квартала закрыли монобрендовые магазины 4 бренда: Sony, LG, Bosch, Hunkemoller.

По данным Nikoliers, в 2023 году российский рынок пополнился 27 новыми иностранными брендами, в то время как 8 ритейлеров прекратили свою работу на рынке России. В основном, новые игроки были представлены брендами из Турции, Ливана и Белоруссии.

В целом, за последние два года доля иностранных брендов в торговых центрах Москвы сократилась в 1,6 раза. Nikoliers проанализировала 10 ключевых торговых центров столицы и выяснила, что доля иностранных брендов по объему занимаемых площадей в общей структуре арендаторов сократилась на 16,2 п.п. − с 44,2% в четвертом квартале 2021 года до 28% в четвертом квартале 2023 года.

По состоянию на конец 2023 года, среди иностранных ритейлеров лидером по присутствию в столичных торговых центрах стали французские бренды – суммарно они сформировали 17,2% от всех арендаторов торгового центра. На второй строчке рейтинга расположилась Германия с долей в 13,6%. В тройке лидеров появился Ливан, увеличилась доля и китайских брендов в структуре арендаторов. С шестой на пятую позицию поднялась Турция за счет выхода в Россию 14 брендов.

«Российский рынок остается интересным для иностранных игроков, и в этом году мы увидим еще премьеры международных брендов. Однако, доля российских брендов в торговых центрах будет оставаться высокой следующие несколько лет. После ухода международных ритейлеров они получили дополнительные возможности для развития, в том числе в плане расширения целевой аудитории, которая ранее была ориентирована на международные бренды, − комментирует Анна Никандрова, партнер Nikoliers. – Мы будем наблюдать как активную экспансию лидеров российского ритейла, которые запускают новые линейки и бренды, так и появление новых российских игроков, которые накопили достаточно опыта для более динамичного развития».