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«Вкусно – и точка» появится в Иркутске

Открытие двух заведений намечено на середину 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Вкусно – и точка».

Согласно данным издания «ИркСиб», один из ресторанов откроется на территории «Фортуны». Заведение площадью в 500 м2 вместит 100 посетителей одновременно. Его оснастят системой автовыдачи заказов для автомобилистов.

Вместе с новыми предприятиями компания предоставит 140 новых рабочих мест. В мае сеть начнет предварительный набор сотрудников, которые присоединятся к команде «Вкусно – и точка».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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