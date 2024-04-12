«Вкусно – и точка» появится в Иркутске

Открытие двух заведений намечено на середину 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Вкусно – и точка».

Согласно данным издания «ИркСиб», один из ресторанов откроется на территории «Фортуны». Заведение площадью в 500 м2 вместит 100 посетителей одновременно. Его оснастят системой автовыдачи заказов для автомобилистов.

Вместе с новыми предприятиями компания предоставит 140 новых рабочих мест. В мае сеть начнет предварительный набор сотрудников, которые присоединятся к команде «Вкусно – и точка».