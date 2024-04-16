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Держатели «Мир» от Примсоцбанка» могут получить 10% скидки за покупки в «Ленте»

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка» могут получить 10% скидки за покупки в «Ленте». Срок действия акции – 10.04.2024 - 15.07.2024.



Для этого необходимо:

  • Зарегистрироваться в программе лояльности на privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!)» – нажать на кнопку «Получить штрихкод»;
  • Скопировать ссылку на штрихкод и вставить её в поисковую строку вашего браузера. По полученной ссылке откроется страница со штрихкодом;
  • Сделать скриншот штрихкода, чтобы он был у вас под рукой при оплате в магазине;
  • Ссылка на ваш уникальный штрихкод также будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить штрихкод до 30 июня 2024, а активировать до 15 июля 2024;
  • Выбрать товары в магазине на сумму чека от 1000 рублей, предъявить на кассе карту лояльности магазина «Лента» и показать штрихкод. Использовать его можно только один раз.
Важно:

– Скидка по штрихкоду не суммируется с другими акциями;
– Скидка 10% даётся при покупке от 1000 рублей после вычета всех скидок;
– В чеке не учитываются табачные изделия;

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– Максимальная сумма чека, на который действует скидка по штрихкоду, — 15 000 рублей с учётом скидок;

Организатор Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»;
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б;
ОГРН 1037832048605;
ИНН 7814148471;
КПП 781401001.
  
С подробностями акции можно ознакомиться на сайте privetmir.ru 
 
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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