Держатели «Мир» от Примсоцбанка» могут получить 10% скидки за покупки в «Ленте»

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка» могут получить 10% скидки за покупки в «Ленте». Срок действия акции – 10.04.2024 - 15.07.2024.
Для этого необходимо:
- Зарегистрироваться в программе лояльности на privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!)» – нажать на кнопку «Получить штрихкод»;
- Скопировать ссылку на штрихкод и вставить её в поисковую строку вашего браузера. По полученной ссылке откроется страница со штрихкодом;
- Сделать скриншот штрихкода, чтобы он был у вас под рукой при оплате в магазине;
- Ссылка на ваш уникальный штрихкод также будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить штрихкод до 30 июня 2024, а активировать до 15 июля 2024;
- Выбрать товары в магазине на сумму чека от 1000 рублей, предъявить на кассе карту лояльности магазина «Лента» и показать штрихкод. Использовать его можно только один раз.
– Скидка по штрихкоду не суммируется с другими акциями;
– Скидка 10% даётся при покупке от 1000 рублей после вычета всех скидок;
– В чеке не учитываются табачные изделия;
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– Максимальная сумма чека, на который действует скидка по штрихкоду, — 15 000 рублей с учётом скидок;
Организатор Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»;
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б;
ОГРН 1037832048605;
ИНН 7814148471;
КПП 781401001.
С подробностями акции можно ознакомиться на сайте privetmir.ru
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