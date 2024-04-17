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Недельные расходы россиян прибавили 1%

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Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, 8 276 руб. потратила среднестатистическая российская семья на покупку продуктов и товаров повседневного спроса на прошедшей 15 неделе года (с 8 по 14 апреля).

За неделю общий объем семейных трат вырос на 90 руб. или на 1%. Таким образом, Индекс ИПА получил значение в 283,1%. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года объем недельных расходов вырос на 1598 руб. или на 23,9%.

«Рост расходов мелкими шажками, но продолжается уже третью неделю подряд. На фоне стабильного среднего чека это говорит о том, что россияне посещают большее число торговых точек, вероятно, в поисках более выгодных ценовых и продуктовых предложений», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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