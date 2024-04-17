Какие важные нюансы надо знать при совершении сделок с использованием материнского капитала

Сегодня средства материнского капитала можно использовать достаточно широко, вариантов много: на образование детей, формирование будущей пенсии матери, на ежемесячные выплаты и т.д. Однако основная часть семей направляет денежные средства на улучшение жилищных условий, используя их для покупки или строительства домов и квартир, а также для оплаты ипотечного кредита.

Росреестр по Иркутской области подчеркивает необходимость соблюдения нескольких ключевых правил при совершении таких сделок.

При покупке или строительстве жилья за счет средств материнского капитала собственниками такого жилья должны становиться все члены семьи: родители и все дети. Поэтому в договоре купли-продажи можно указать, что квартира приобретается в общую долевую собственность родителей и детей (например, по ¼ доли в праве каждому из родителей и двоим детям). Однако размер доли не обязательно должен быть равным у всех членов семьи, можно определить доли и по-другому. Если при покупке жилья по какой-то причине долевая собственность не оформляется сразу, то необходимо подписать специальный документ - обязательство передать доли в праве детям позднее, но не более 6 месяцев после получения средств материнского капитала. Это значит, что если не оформить жилье сразу на всех членов семьи, это потребует повторного обращения за оформлением прав – нужно будет заключать отдельное соглашение об определении долей в праве. Есть особенности покупки за счет средств материнского капитала жилого дома. Нужно понимать, что по закону при покупке жилого дома он приобретается вместе с земельным участком. Однако средства материнского капитала можно использовать только на покупку жилья, но не участка.

Как поясняет начальник отдела регистрации недвижимости № 3 Управления Росреестра по Иркутской области Юлия Степановна Грудинина, если приобретается жилой дом с земельным участком, в договоре купли-продажи необходимо конкретно прописать, что жилой дом приобретается за счет материнского капитала, а земельный участок – за счет собственных или заемных средств. Соблюдение этого правила позволит избежать отказа в регистрации права собственности.