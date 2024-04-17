Какие важные нюансы надо знать при совершении сделок с использованием материнского капитала

Сегодня средства материнского капитала можно использовать достаточно широко, вариантов много: на образование детей, формирование будущей пенсии матери, на ежемесячные выплаты и т.д. Однако основная часть семей направляет денежные средства на улучшение жилищных условий, используя их для покупки или строительства домов и квартир, а также для оплаты ипотечного кредита.
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Росреестр по Иркутской области подчеркивает необходимость соблюдения нескольких ключевых правил при совершении таких сделок.
- При покупке или строительстве жилья за счет средств материнского капитала собственниками такого жилья должны становиться все члены семьи: родители и все дети. Поэтому в договоре купли-продажи можно указать, что квартира приобретается в общую долевую собственность родителей и детей (например, по ¼ доли в праве каждому из родителей и двоим детям). Однако размер доли не обязательно должен быть равным у всех членов семьи, можно определить доли и по-другому.
- Если при покупке жилья по какой-то причине долевая собственность не оформляется сразу, то необходимо подписать специальный документ - обязательство передать доли в праве детям позднее, но не более 6 месяцев после получения средств материнского капитала. Это значит, что если не оформить жилье сразу на всех членов семьи, это потребует повторного обращения за оформлением прав – нужно будет заключать отдельное соглашение об определении долей в праве.
- Есть особенности покупки за счет средств материнского капитала жилого дома. Нужно понимать, что по закону при покупке жилого дома он приобретается вместе с земельным участком. Однако средства материнского капитала можно использовать только на покупку жилья, но не участка.
Как поясняет начальник отдела регистрации недвижимости № 3 Управления Росреестра по Иркутской области Юлия Степановна Грудинина, если приобретается жилой дом с земельным участком, в договоре купли-продажи необходимо конкретно прописать, что жилой дом приобретается за счет материнского капитала, а земельный участок – за счет собственных или заемных средств. Соблюдение этого правила позволит избежать отказа в регистрации права собственности.