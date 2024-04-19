Возвращать деньги за авиабилеты мобилизованным на СВО предложили в Госдуме

Изменения могут внести в Воздушный кодекс России. Об инициативе ЛДПР узнали «Известия».

«Проект закона «О внесении изменения в часть 2 статьи 108 Воздушного кодекса Российской Федерации» разработан в целях защиты прав и законных интересов пассажиров, призванных на военную службу по мобилизации, либо проходящих военную службу по контракту, либо пребывающих в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации и войска национальной гвардии РФ, по договорам воздушной перевозки пассажиров», – говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

Действующая редакция Воздушного кодекса предполагает, что возврат полной стоимости провозной платы за воздушную перевозку возможен в случае болезни пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне, или смерти члена его семьи или близкого родственника.

Ранее единовременную выплату участникам СВО увеличили до 400 тыс. рублей в Иркутской области. Теперь единовременная выплата военнослужащим в регионе стала самой высокой в Сибирском федеральном круге. К примеру, в Омской области единовременная выплата составляет 250 тысяч рублей, в Красноярском крае, в Томской области, в Якутии – 300 тысяч рублей.