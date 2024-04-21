Жителей Иркутской области предупредили о сходе снежных лавин в горах

Иркутске управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о неблагоприятных явлениях: в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

В ближайшие сутки ожидается и ненастная погода: 22 апреля по области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди и снега, а также ветра с порывами до 14 м/с.

В Иркутске также возможны мокрый снег и снег, ветер северо-западный подует со скоростью 9-14 м/с с переходом днем на юго-восточный 7-12 м/с.

На озере Байкал, помимо осадков, прогнозируются порывы 22-27 м/с.