Новости

Жителей Иркутской области предупредили о сходе снежных лавин в горах

Иркутске управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о неблагоприятных явлениях: в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

В ближайшие сутки ожидается и ненастная погода: 22 апреля по области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди и снега, а также ветра с порывами до 14 м/с.

В Иркутске также возможны мокрый снег и снег, ветер северо-западный подует со скоростью 9-14 м/с с переходом днем на юго-восточный 7-12 м/с.

На озере Байкал, помимо осадков, прогнозируются порывы 22-27 м/с.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Послание губернатора депутатам ЗС Иркутской области 2024. Главное
Турпоток на Байкал к 2036 году должен составить пять миллионов человек в год
«Задача – не просто найти инвестора, а построить новый аэропорт» – губернатор
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил предлагаемую норму энергопотребления для жителей региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес