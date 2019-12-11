ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, евро откатился к 1,11 перед заседанием ФРС

Во вторник, 10 декабря, торги по евро завершились ростом. На торгах в Европе цена восстановилась до 1,1085 на сильных данных ZEW. На американской сессии рост ускорился до 1,1098 на сообщении от WSJ о том, что участники торговых переговоров между США и Китаем работают над тем, чтобы отложить повышение пошлин 15 декабря и продолжить переговорный процесс. Новостной фон помог нивелировать «медвежьи» технические сигналы и покупателям отыграть большую часть пятничных потерь.

В Азии пара евро/доллар торгуется в минусе. На момент написания обзора евро стоит 1,1088. Также стоит отметить, что ранним утром фунт подешевел н 90 пунктов. Его ослаблению способствовал новый опрос YouGov. Согласно опросу, консерваторы могут получить 339 мест вместо 359, ожидаемых на 27 ноября. Напротив, лейбористы получают 231 место, что на 20 больше, чем ранее.

Трейдеры и инвесторы сейчас осторожничают в преддверии заседаний ФРС США, ЕЦБ и выборов в Британии.

Во вторник началось очередное двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Ожидается, что основная процентная ставка будет оставлена без изменения. По окончании заседания руководство банка представит свои прогнозы на развитие экономики США на следующий год. Обзор без прогноза, так как после заседания FOMC состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла.

16:30 мск США представят индекс потребительских цен за ноябрь. Оказывает сильное влияние на доллар США.

18:30 мск в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. Оказывает сильное влияние на нефть.

22:00 мск в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз от FOMC. Оказывает сильное влияние на доллар США.

19:00 мск в США будет представлен ежемесячный отчет об исполнении бюджета за ноябрь. Не оказывает влияния на рынок.

22:30 мск в США состоится пресс-конференция FOMC. Выступление Джерома Пауэлла оказывает сильное влияние на доллар США и весь рынок.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»