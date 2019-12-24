Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 декабря: 2 969,9500 руб/1 г золота и 34,0900/1 г серебра
24 декабря 2019
ЦБ РФ с 24 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 969,9500 руб.
- 1 грамм серебра - 34,0900 руб.
- 1 грамм платины - 1 845,2700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 764,5901 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,6500 р. (0,22%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1000 р. (0,29%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,7200 р. (1,22%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
125,8800 р. (3,24%).
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