Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 декабря: 2 969,9500 руб/1 г золота и 34,0900/1 г серебра ЦБ РФ с 24 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 969,9500 руб.

1 грамм серебра - 34,0900 руб.

1 грамм платины - 1 845,2700 руб.

1 грамм палладия - 3 764,5901 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6500 р. (0,22%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,29%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,7200 р. (1,22%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 125,8800 р. (3,24%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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