ИАЦ "Альпари": Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3100-3120 пунктов

Российские фишки утром в четверг торгуются в «зеленой» зоне. Динамика индекса МосБиржи находится около нуля, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля пошел в плюс. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3100-3120 пунктов. Рубль укрепляется. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 61,0-61,3 руб., а по паре евро/рубль – 67,8-68,1. Евро/доллар – 1,112.

Brent торгуется по $65,4 за баррель, теряя 0,06%. В пользу роста котировок нефти в ближайшее время будет экономика: продление сделки ОПЕК+, сокращение добычи сланцевиками в США, плюс увеличение потребления в Азии, особенно в Китае и Индии. Так что в ближайшее время Brent, вероятно, будет выше $70.

В Стамбуле прошел официальный запуск газопровода «Турецкий поток». Он состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Первая будет поставлять российский газ потребителям в Турции, вторая предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Новость, в принципе, нейтральна для «Газпрома», так как запуск нового трубопровода уже отражен в ценах акций газового гиганта. Вряд ли старт «Турецкого потока» – это негатив для Киева, который получил в конце прошлого года очень хорошие гарантии будущего транзита, плюс бонус почти в $3 млрд.

Может ли TANAP быть конкурентом «Газпрома»? На самом деле «Газпрому» опасаться за сбыт пока не стоит. Поставки из Азербайджана не повлияют серьезно на энергетический баланс Евросоюза. Стоит также сказать, что, когда проектировался газпромовский «Турецкий поток», TANAP уже реализовывался. И, соответственно, был учтён при планировании российского газопровода.

«Турецкий поток» – прекрасный пример сотрудничества России и Турции. Сближение двух стран, конечно, прежде всего объясняется экономикой и в первую очередь сотрудничеством в энергетической и военной сферах. Но есть и политика. На наших глазах формируется новый многополярный мир. Москва и Анкара, однозначно, являются новыми центрами силы.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»