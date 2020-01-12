ПСБ: Заканчиваем неделю на новых максимумах

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику и смог установить новый исторический максимум. Этому способствовала стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent после коррекционного снижения консолидируется выше 65 долларов за баррель. Основным же поводом к покупкам стала динамика внешних фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,4%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1% и 0,2% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи поднялся на 0,2%, до 3125 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Газпромнефти и Роснефти, рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались ФСК ЕЭС и Распадская, упавшие на 2,8% и 3,6%. Начало года для российского фондового рынка выдалось достаточно позитивным – в рамках первой декады января индекс МосБиржи прибавил в пределах 3%, установив в пятницу новый исторический максимум в районе 3131 пункта. Отметим, что все тренды на графике индекса сейчас направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящей динамики. Однако рынок выглядит несколько перекупленным и нельзя исключать возможности краткосрочного коррекционного снижения, вызванного фиксацией частью игроков прибыли по спекулятивным длинным позициям. При этом основными поддержками для индекса МосБиржи в текущий момент выступают восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября прошлого года и уровень 3000 пунктов, что создает двойную поддержку для рынка.



На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро отступили на 0,3%, торгуясь в районе 61,1 и 67,9 рубля соответственно. Российская валюта, как и индекс МосБиржи, начала год с позитивной динамики. Поддержку рублю оказало сохранение спроса на риск, а также стабильно высокая цена на нефть, которая в начале года держится выше 65 долларов за баррель. Укрепление национальной валюты привело к тому, что пара USD/RUB вышла из консолидации в районе 62 рублей, в которой провела конец прошлого года, и отступила к 61 рублю, что соответствует минимумам с мая 2018 года. Отметим, что российская валюта несколько переоценена, а более адекватными для пары USD/RUB выступает диапазон 64,5 – 65 рублей. Несмотря на это, с технической точки зрения, доллар «смотрит» вниз – все тренды, как краткосрочные, так и среднесрочные, направлены вниз, что говорит в пользу возможности продолжения движения вниз. Ближайшей же поддержкой для американской валюты выступает уровень 60,7 рубля, ближайшим сопротивлением – отметка 62 рубля.