ИАЦ «Альпари»: Покупатели не набрали нужную скорость

Отечественный рынок ценных бумаг снова разогнался - и не смог набрать нужную скорость. В результате к вечеру вторника основные бенчмарки отступают в рамках коррекции. Индекс МосБиржи отступил к 3135 пунктам и способен снизиться в область 3125 пунктов. Индекс РТС спустился к 1607 пунктам, следующая «медвежья» остановка может состояться возле 1600 пунктов.

Акции «РусГидро» сегодня демонстрируют чудеса жизнеспособности. У инвесторов есть веский аргумент: новость о планах компании реорганизовать структуру владения бизнесом. Предполагается выделение компании «РАО ЕЭС Востока» из состава «РусГидро», чтобы с учетом рыночных условий формировать и контролировать генерацию на Дальнем Востоке. Хорошей новостью для инвесторов является и намерение «РусГидро» сохранить действующие условия дивидендной политики (эмитент выплачивает акционерам около 50% прибыли по МСФО) до 2025 года. На таком фоне бумаги могут продолжить рост вплоть до области 0,7200 руб.

Акции «Аэрофлота» во вторник обновили максимумы с 30 августа 2019 года, касаясь отметки 110,20 руб. Ярких корпоративных новостей тут нет, покупки могут идти вслед за попытками выйти из «боковика» - и сегодня это явно получилось.

Рубль движется смешанно в парах с иностранными валютами. Доллар США вырос к 61,43 руб., хотя внутри дня показывал более интересные результаты. Завтра сохраняется возможность для торговли в пределах 61,20-61,55 руб. за доллар. Евро чуть отступил и консолидируется возле 68,31 руб., способен оставаться в среду в границах 68,10-68,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»