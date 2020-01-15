ИАЦ «Альпари»: Российский рынок поддержит утренний негатив Азии

Во вторник нефть проторговалась в «боковике», и завершила день еле заметным ростом. Торги стартовали с отметки $63,9 за баррель марки Brent. В течение дня цена опускалась к $63,5, затем росла до $64,6 и завершила день вблизи $64,0. Цены поддерживались ожиданием подписания первой части торговой сделки между США и Китаем, а также информацией о ракетной атаке на американскую военную базу в Ираке. В ночь на среду вышел отчет Американского нефтяного института. Он показал рост запасов нефти на 1,1 млн. баррелей за неделю после снижения на 5,9 млн. баррелей неделей ранее. Но и эти цифры сильно на рынок не повлияли, утром среды «черное золото» торговалось вблизи $63,9 за бочку.

Сегодня вероятный диапазон торгов для сорта Brent составляет $63,2-64,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,5-$70,7. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует данные по изменению запасов нефти. Эксперты ожидают их снижения на 0,8 млн. баррелей после роста на 1,2 млн. баррелей неделей ранее.

Основные западные фондовые индексы закрылись во вторник ростом. Американские, в частности, продолжили обновление исторических максимумов на ожидании торговой сделки с Китаем. Вопреки общемировой тенденции российский рынок скорректировался. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,70%, отступив от исторического максимума. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,91%. Среди лидеров снижения – «ИнтерРАО» (-3,59%) и «Новтэк» (-3,57%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,11%. Утром среды большинство рынков стран АТР снижалось на 0,4-0,7%. Исключением был австралийский ASX, который прибавлял 0,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3281 п., на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Снижение большинства азиатских рынков при стабильных котировках нефти задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3100-3160 пунктов, по индексу РТС — 1590-1620 пунктов. Сегодня Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за прошлый год.

Вслед за рынком акций накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 61,4450 руб. (+17,25 коп.). Европейская валюта выросла до 68,3700 руб. (+10,75 коп.). Утренняя стабильность нефтяных котировок приведет к нейтральному открытию торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 60,8-62,1 руб., для европейской валюты — 67,7-69,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»