ИАЦ «Альпари» - биржевой календарь: в фокусе недели - крупнейшие налогоплательщики

В январе рост на российском фондовом рынке продолжался, и его темпы усиливались. С начала торгового года индекс МосБиржи вырос на 2,6%, до 3157,23 пункта. А индекс РТС прибавил даже 3,1%, взлетев до 1612,72 пункта. Высокие цены на нефть, ожидания сильных финансовых результатов и хороших дивидендных выплат способствовали росту российского рынка, который не смогли остановить даже неожиданные новости об отставке правительства Дмитрия Медведева. Впрочем, уже можно ожидать, что экс-глава ФНС Михаил Мишустин будет как минимум не худшим главой правительства по сравнению со своим предшественником. Поэтому в фокусе внимания у нас на следующей неделе одни из крупнейших налогоплательщиков России, которые представляют операционные результаты и публикуют иные важные новости.

«НЛМК»: держим акции и ждём улучшения

Понедельник, 20 января, стартует с обнародования операционных результатов за четвертый квартал и 2019 год флагмана российской сталелитейной индустрии – группы «НЛМК». В третьем квартале 2019 года операционные итоги «НЛМК» были не самыми лучшими: продажи стали снизились на 16% в годовом исчислении, что связано с ремонтными работами на заводах группы, однако, компании удалось увеличить объемы продаж продукции с высокой добавленной стоимостью на 2% в годовом исчислении. Однако совокупные объёмы продаж у компании увеличились: на внутреннем рынке – на 2% в годовом исчислении до 2,8 млн тонн, на внешнем рынке – на 18% год-к-году, до 1,3 млн тонн. Опубликованные результаты за четвертый квартал и прошлый год должны показать, насколько улучшилась динамика продаж в последней четверти 2019 года, ведь внешние условия этому благоприятствовали. Наша целевая цена по акциям «НЛМК» составляет 151 руб., рекомендуем «держать» акции.

Группа Polymetal может представить блестящие результаты

В четверг, 23 января, свои операционные результаты за четвертый квартал и 2019 год представит крупнейший добытчик серебра и один из крупнейших золотодобытчиков России, группа Polymetal International. Производственные результаты группы за третий квартал и девять месяцев прошлого года оказались в целом неплохими: несмотря на снижение производства серебра за третий квартал на 20%, добыча золота выросла на 13% в годовом исчислении, а выручка от продаж за третий квартал выросла на 43% к аналогичному периоду 2018 года до $656 млн. Мы ожидаем, что высокие цены на золото в четвертом квартале 2019 года способствовали росту продаж группы Polymetal. Наша целевая цена по акциям Polymetal составляет 1000 руб., акции торгуются вблизи целевой цены, пока рекомендуем «держать», но после обнародования операционных результатов поставим целевую цену на пересмотр.

Иностранцы присмотрятся к «Роснефти»

В пятницу, 24 января, в деловой столице ФРГ Франкфурте-на-Майне пройдёт конференция для инвесторов Russia Corporate Days, организованная международным инвестиционным банком UBS. Поэтому имеет смысл на следующей неделе присмотреться повнимательнее на акции ведущих российских эмитентов «голубых фишек», особенно входящих в состав индекса MSCI Russia, так как международные инвесторы рассматривают прежде всего вложения в самые надёжные и ликвидные акции быстроразвивающихся стран. О своём участии в данной конференции уже заявила «Роснефть», крупнейшая нефтяная компания России по рыночной капитализации и один из крупнейших налогоплательщиков страны. Так что динамика акций «Роснефти» и других «голубых фишек» в конце следующей недели будет иметь большое значение. Наша новая целевая цена акций «Роснефти» составляет 550 руб. (предыдущий таргет в 480 руб. за бумагу уже достигнут), рекомендуем эти акции «покупать».

На следующей неделе мы ожидаем, что индекс РТС покажет динамику в рамках 1620-1660 пунктов, а индекс МосБиржи - в 3170-3220 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»