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Сбербанк завершил размещение первой структурной облигации

22 января 2020

Сбербанк завершил размещение первой структурной облигации, выпущенной компанией группы Сбербанка — нового инструмента, расширяющего возможности инвесторов. Сделка была проведена в закрытом тестовом режиме, чтобы отработать технологию, которая сокращает издержки и срок выпуска бумаги. Запуск прошел успешно — уже в ближайшие недели состоятся следующие сделки. В течение 2020 года планируется поставить подобные сделки на поток.

Структурная облигация без защиты капитала — это новый инструмент, обеспечивающий повышенную доходность в случае соответствия динамики базового актива запланированной (в качестве базового актива могут выступать практически любые рыночные активы и индикаторы). В ходе сделки, которую мы провели вторыми на российском рынке, мы убедились в преимуществе выбранной нами технологии размещения, которая позволяет выводить новые продукты на рынок в кратчайшие сроки и соответствует лучшим международным практикам. В недалеком будущем мы планируем заместить значительную часть предлагаемых клиентам структурных нот западных эмитентов, общий объем которых в России составляет порядка 10 млрд долларов в год, собственными структурными продуктами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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