ИАЦ "Альпари": «Медведей» на рынке заметно все больше

На отечественном фондовом рынке продолжается снижение. Это пока не марш «медведей», каким мы привыкли его видеть, но уже явно глубже, чем просто коррекция в попытке сбить перекупленность.

Индекс МосБиржи отступает к 3178 пунктам, ближайшая поддержка находится на отметке 3170, под ней — и уровень 3165. Вполне возможно, что в случае сохранения конъюнктуры смешанной продажи усилятся, так как продавцам точно есть, куда двигаться. Индекс РТС отступает к 1615 пунктам, и завтра вплоть до 1600 пунктов валютный индикатор может совершенно свободно отступать.

Акции «Аэрофлота» консолидируются около 115 руб. Как ранее и говорилось, этот рубеж — верхний уровень долгосрочного торгового канала 90-115 руб., и от силы пробоя (да и вообще от факта самого пробоя вверх) зависит, будет ли сломана эта тенденция или получит подтверждение в очередной раз. Пока явных признаков коррекции тут нет, как нет и выраженного желания покупать на пиках.

Бумаги «Россетей» продолжают попытки обновления максимумов. После двух дней коррекционного отката инвесторы вновь решили толкнуть акцию выше, но пока за пределы 1,6064 при пике 1,6130 пробиться не получается.

Доллар США в среду немного укрепляется в паре с рублем, как и евро. Это, отчасти, связано с поведением нефти Brent, чье снижение в цене оставило «россиянина» без поддержки. С другой стороны, новый налоговый период в состоянии стабилизировать национальную валюту хотя бы в моменте. В результате «американец» балансирует около 61,98 руб., и при пробое 62,00 руб. откроется дорога к сопротивлению на 62,15 руб. Пара евро/рубль тоже слегка подрастает и торгуется по 68,64 руб., сохраняя в четверг шансы на колебания в пределах 68,45-69,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари»