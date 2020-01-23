ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи переместится в диапазон 3100-3130 пунктов

Сегодня, 23 января, российский фондовый рынок на фоне слабой динамики мировых рынков открылся в минусе, но после 12:00 (мск) темпы его снижения немного замедлились. Так, индекс Московской Биржи в данный момент падает на 0,33%, а индекс РТС теряет только 0,27%. Ожидаем, что сегодня индекс РТС переместится в коридор 1600-1630 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазон 3100-3130 пунктов.

На падающем рынке сегодня особо выделяются растущие в пику мировой панике акции АФК «Система» (+4,4%), а также ранее отставшие в росте акции «НОВАТЭКа» (+2,3%) и «РусГидро» (+1,94%). Рост акций из сферы технологий, газовой отрасли и электроэнергетики может быть связан с ожиданиями ускорения реализации национальных проектов. Слабее рынка сегодня динамика обыкновенных акций «Мечела» (-2,7%), а также обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» (-2,3%). Напомним, что ранее эти акции показывали очень мощный рост, видимо, на слабом рынке наступило время для коррекции.

Валютные торги сегодня проходят неоднозначно. Если при открытии доллар и евро попытались скакнуть вверх, то уже к полудню рубль по отношению к доллару снижался всего на 0,03%, а по отношению к евро даже укреплялся, но пока на те же самые 0,03%.

Сегодня в топах мировых новостей две не слишком приятные для рынков новости, к которым относятся китайский коронавирус и заявление генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о грядущих «четырёх всадниках Апокалипсиса» для всего мира. На наш взгляд, тема коронавируса, хотя её значение нельзя сбрасывать со счетов, выглядит несколько перепиаренной. В этом контексте можно вспомнить атипичную пневмонию, эпидемия которой развивалась в пределах Китая, и, конечно, лихорадку «Эбола», которую всего несколько лет назад бывший президент США Барак Обама поспешил провозгласить одной из серьёзных глобальных угроз, но после ухода Обамы с президентского поста об этой угрозе все быстро забыли.

Очень вероятно, что мировое значение подобных угроз сильно преувеличивается глобальными фармгигантами. Отметим, что даже в период мирового кризиса, с 2014 по 2018 годов, объёмы российского фармацевтического ретейла даже в долларовом выражении выросли на 32%, то есть примерно на 8% в среднем в год. А мировой фармацевтический рынок в этот же период рос на 3-5% в год. Если сейчас инвесторы выходят из рискованных активов, опасаясь, что в связи с распространением коронавируса замедлится рост китайской экономики, то не исключено, что информация о том, что эпидемия пошла на спад или кто-то из фармацевтических грандов начал выпуск лекарства или вакцины против этого вируса, приведёт к росту мировых рынков.

Похоже, что не менее сильно рынки напугал генсек ООН, отметивший в своём докладе на открытии Генассамблеи ООН четыре угрозы мировой экономике: геополитическая напряжённость, глобальное потепление, недоверие народа глобальным институтам и обратная сторона цифровой экономики. Мы полагаем, что в текущем году вряд ли можно будет говорить о мировом кризисе, так как даже МВФ прогнозирует, что темпы роста мировой экономики в текущем году будут выше, чем в 2020 году и составят 3,1%. Кроме того, нельзя забывать, что для США этот год предвыборный, а Трампу, который намерен избираться на второй срок, потрясения ни в экономике, ни в геополитике не нужны. Скорее, генсек ООН обеспокоен будущим самой этой организации, учитывая, что многие страны требуют её реформирования, а США при Трампе большее значение придают не глобализации, а защите своих национальных интересов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»