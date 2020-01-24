ПСБ: До поддержек далеко

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В четверг на российском рынке вновь преобладали продажи, чему способствовал негативный внешний фон. В частности, снижению наших бумаг способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2%, отступив ниже 61,5 доллара за баррель. Также «медведей» поддержала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,6% и 0,5% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск. индекс МосБиржи отступил на 1%, до 3141 пункта. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Газпрома и Сургутнефтегаза, упавшие более чем на 1%. Лучше рынка торговались Система и РусГидро, прибавившие 4,6% и 2,9% соответственно. Отметим, что давление внешнего фона не позволило индексу МосБиржи удержать позиции выше 3200 пунктов. При этом с технической точки зрения текущее снижение укладывается в рамки коррекции. Основные тренды на графике индекса направлены вверх, что говорит о сохранении позитивной технической картины и шансов на возобновление роста. Отметим, что ближайшей, хоть и слабой, поддержкой для рынка может послужить отметка 3130 пунктов. Основными же поддержками для индекса МосБиржи в текущий момент выступают среднесрочный восходящий тренд ускорения, берущий начало от минимумов октября прошлого года и проходящий чуть выше 3060 пунктов, и уровень 3000 пунктов.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. К окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, торгуясь чуть ниже 62 рублей, евро, напротив, снизился на 0,2%, до 68,5 рубля. В рамках сегодняшней сессии со стороны внешнего фона негативно влияли на рубль как динамика рынка энергоносителей, так и ослабление валют EM. Плюс к этому давление на национальную валюту продолжают оказывать повышенные объемы покупки валюты во исполнение бюджетного правила. Несмотря на это сильной волны ослабления рубля не получилось. Сдерживающим фактором могла выступить подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 27 января, что увеличивает предложение валюты на рынке. В результате «быки» в долларе второй день подряд не смогли пробить сопротивление, расположенной на уровне 62 рубля. Однако, краткосрочный восходящий тренд в долларе, берущий начало от годовых минимумов, все еще в силе, что говорит в пользу возможности продолжения коррекционного роста американской валюты и закрепления ее в диапазоне 62 – 63 рубля.