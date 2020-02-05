«Открытие Брокер»: Рынки в плюсе, поскольку Китай заливает деньгами экономический эффект коронавируса

По итогам торгов во вторник, 4 февраля, индекс МосБиржи вырос на 0,87%, до 3097,60 п., Объем торгов в основной секции составил 84 млрд рублей, что сопоставимо с показателем предыдущего торгового дня. Индекс РТС благодаря укреплению курса рубля завершил день ростом на 1,71% до 1547,19 п.

Все отраслевые индексы завершили торги в зеленой зоне. В лидерах был транспортный (+2,11%) и финансовый сектор (+1,88%). Металлурги продемонстрировали самое маленькое увеличение (+0,53%)

Сегодня 35 из 39 акции в составе индекса МосБиржи выросли, а 4 упали. Акции «Яндекса» внесли наибольший вклад в рост индекса, подорожав на 3,8%. Акции «Сургутнефтегаза» показали максимальное процентное увеличение среди бумаг индекса.

Индекс МосБиржи упал на 0,5% за 5 последних торговых дней, но вырос на 0,7% по итогам 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 6,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Драйвером роста российского фондового рынка сегодня стал позитивный настрой и возвращение аппетита к риску на внешних фондовых площадках. После обвала в понедельник индекс Shanghai Composite завершил торги во вторник ростом на 1,34%, что стимулировало восстановление спроса на акции на европейских рынках, а также на Wall Street. Посредством операций обратного РЕПО Народный банк Китая предоставил на этой неделе дополнительную ликвидность в размере 1,7 трлн юаней, что соответствует $243 млрд. Как мы отмечали еще на прошлой неделе, будь то Эбола, SARS или другие вирусы, которые вызывали турбулентность на финансовых рынках в прошлом — всегда все заканчивалось одинаково: волатильность «тушили» дополнительными денежными вливаниями. Акции всегда восстанавливали потери в течение нескольких месяцев, поэтому спекулянты в обвалах, обусловленных страхами эпидемий, цинично ищут возможность для покупки на более выгодных уровнях.

Акции Polymetal и «Полюса» среди аутсайдеров Мосбиржи поскольку на мировом рынке падают цены на золото. Бумаги «Лукойла» также были в группе дешевеющих акций, поскольку производственные результаты компании за минувший квартал и год не впечатлили инвесторов. Акции «Акрона» обновили максимум с конца декабря, а затем последовала фиксация прибыли, хотя соответствующего новостного фона для такого поведения не наблюдалось.

Что касается лидеров роста, то здесь, не мудрствуя лукаво, инвесторы покупали то, что накануне сильно подешевело и выглядит наиболее недооцененным. Цены на никель предприняли попытку вернуться выше $13 000 за тонну, палладий второй день растет и намекает на завершение коррекции. Как результат, акции «Норникеля» в лидерах роста, рядом с «Русалом» и префами «Транснефти».

«Тинькофф», анонсировавший сегодня запуск первого банковского колл-центра для малого и среднего бизнеса, опубликовал неаудированные финансовые показатели по РСБУ за 2019 г.: чистая прибыль составила 27,5 млрд рублей (17 млрд в 2018 г.). Рост обусловлен увеличением чистого процентного дохода, качеством кредитного портфеля и ростом выручки от новых бизнес-направлений.

Акции «Яндекса» обновили сегодня свой исторический рекорд на фоне информации в СМИ о том, что бортовые компьютеры «Яндекс. Авто» начнут продавать в дилерских центрах компаний-партнеров. До этого система «Яндекс. Авто» поставлялась как ПО для штатных бортовых компьютеров автопроизводителей для предустановки. Также продажи бортовых компьютеров с этой системой осуществлялись в онлайне.

Валютный рынок

Рубль на фоне возвращения аппетита к риску и роста цен на нефть также продолжил укрепление к доллару и евро. Уже после завершения торгов акциями на Мосбирже курс USDRUB опускался ниже 63 за единицу американской валюты. EURRUB в тот же момент пытался закрепиться ниже 69,50.

Рубль сегодня был лидером роста к доллару среди валют развивающихся стран. Ближайшими конкурентами выступали чилийское песо (+1,04%) и южноафриканский ранд (+1,01%). Аутсайдером в группе EM было аргентинское песо (-0,21%).

В большой десятке против доллара активно укреплялись представители товарно-сырьевой группы (норвежская крона, австралийский доллар), а самыми слабыми были защитные валюты: швейцарский франк и японская иена.

Ожидается хороший спрос на аукционах ОФЗ в среду, что поддерживает рубль на фоне улучшения спроса на риск. Завтра Минфин объявит новый план покупок иностранной валюты, который ЦБ начнет применять с 7 февраля. С учетом снижения цен на нефть, ожидается уменьшение объема ежедневных интервенций против рубля, что позитивно для российской валюты. В конце недели ключевым риском является не только решение регулятора по ставке, но и текст сопроводительной инструкции, который откроет тему для оценок поступков ЦБ в будущем.

∙ USDRUB: -0,76% до 62.941

∙ EURRUB: -0.97% до 69.452

∙ EURUSD: -0,23% до 1,1035

Товарные рынки

Цены на нефть активно восстанавливали потери предыдущих дней на фоне заседания совместного технического комитета группы ОПЕК+. На этом совещании были озвучены оценки влияния коронавируса на спрос. Худший сценарий предусматривает, что глобальный рост спроса замедлится до 1,01 млн баррелей в день в 2020 г. по сравнению с прогнозом в 1,22 млн б/д, который был озвучен до вспышки инфекции в КНР. Такой сценарий предполагает, что вирус будет распространяться очень быстро, и в результате эпидемия продлится около полугода. Более умеренный сценарий предполагает рост спроса в 2020 году на 1,09 млн б/д, что лишь на 0,124 млн б/д хуже предыдущих прогнозных оценок.

На заседании картеля в Вене присутствовал посол Китая, которого специально пригласили для оценки влияния коронавируса на спрос в КНР. Как сообщают авторитетные финансовые СМИ со ссылкой на конфиденциальные источники, посол за закрытыми дверями сказал, что влияние инфекции на спрос будет ограниченным и непродолжительным.

∙ Brent: +0,55% до $54,76 за баррель

∙ WTI: +0,78% до $50,51 за баррель

∙ Золото: -1,42% до $1554,40 за тр. унц.

Облигации

Минфин завтра проведет два аукциона по размещению ОФЗ. На первом ведомство предложит ОФЗ-ПД 26228 с погашением 10 апреля 2030 г. без лимита. Доступный для размещения остаток 309,3 млрд рублей. На втором аукционе - выпуск ОФЗ-ПК 24021 с погашением 24 апреля 2024 г., также без лимита. Доступный для размещения остаток 264,9 млрд рублей.

В конце недели Банк России примет решение по ключевой ставке, которое судя по консенсус-ожиданиям рынка, является настоящей интригой. Среди 22 экспертов, которые предоставили агентству Bloomberg свое видение решения ЦБ, 12 респондентов ждут снижение ключевой ставки до 6,00%, а 10 предполагают, что ставка останется без изменений на уровне 6,25%.

Наш базовый сценарий подразумевает сокращение ставки на 25 базисных пунктов в 1 квартале 2020 года. При этом мы видим высокую вероятность того, что такое решение будет принято в пятницу на этой неделе. Ситуация, связанная с китайской вирусной инфекцией, не повлияет на решение Банка России.

Доходности большинства ОФЗ продемонстрировали снижение на дневной сессии. Динамика в двухлетних облигациях была наиболее выраженной.