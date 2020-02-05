ПСБ: День восстановления

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



– Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие сессии, на улучшении внешнего фона. Так, покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent удерживает позиции выше 64,5 доллара за баррель. Также восстановление наших бумаг поддержала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,5% и 1,4% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи поднялся на 0,9%, до 3097 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Сургутнефтегаза и «префы» Транснефти, рост которых составил 5% и 3,2%. Хуже рынка торговалась Полюс и Лукойл, потерявшие 2,3% и 1,4% соответственно. Отметим, что подъем, продемонстрированный нашим рынком сегодня, укладывается в рамки коррекционного роста на фоне улучшения ситуации на внешних площадках и росте аппетита к риску на отсутствии существенного ухудшения ситуации вокруг распространения коронавируса. Однако пока о развороте и возобновлении полноценного роста, на наш взгляд, речи не идет и риски дальнейшего снижения превалируют. При этом с технической точки зрения индекс МосБиржи закрепился ниже тренда ускорения, берущего начало от минимумов октября прошлого года и пробитого в пятницу. Это также говорит в пользу продолжения снижения, ближайшей целью которого может стать уровень 3000 пунктов, выступающий следующей поддержкой для рынка.



На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,9%, торгуясь чуть ниже 63,2 рубля, евро упал на 1%, отступив в район 69,8 рубля. В рамках сегодняшней сессии рублю оказали поддержку как восстановление цен на нефть, так и укрепление валют развивающихся рынков, большинство из которых в рамках сегодняшних торгов продемонстрировали уверенную восходящую динамику. При этом в ходе торгов пара доллар/рубль ушла под поддержку, расположенную на уровне 63,2 рубля. Если «медведям» удастся закрепиться под этим уровнем, вырастет вероятность отступления к краткосрочному восходящему тренду, берущему начало от минимумов года и создающему совместно с уровнем 62,5 рубля двойную поддержку для американской валюты.