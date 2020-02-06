ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3120-3150 пунктов

Российские фишки сегодня утром торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в плюсе. По прогнозу ИАЦ «Альпари», индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3120-3150 пунктов. Фаворитами торгов остаются акции «Аэрофлота». Хорошая отчетность по российским стандартам учета. Ожидается увеличение пассажирских перевозок российскими авиакомпаниями в 2020 году на 7-8%. Плюс российские авиакомпании могут получить компенсации из государственного бюджета за убытки, понесенные в связи с ограничением авиасообщения с Китаем.

Brent торгуется по $56,37 за баррель, прибавляя 1,97%. Инвесторы продолжают следить за заседанием технического комитета ОПЕК+, который решил внепланово продолжить свое заседание в четверг. Инвесторы с надеждой ждут решения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи с целью стабилизировать цены на сырье из-за вспышки коронавируса, оказавшей сильное влияние на спрос. Рубль в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,6-62,9 руб., а по паре евро/рубль – 68,9-69,2. Евро/доллар торгуется на отметке 1,100.Через пару лет Россия вытеснит Германию из пятерки крупнейших экономик мира, считают в Минэкономразвития. В 2021 году ВВП увеличится на 3,1%, а потом прирост достигнет 3,3% в год. В принципе, в озвученном таргете нет ничего необычного. В 2013 году Россия была первой экономикой Европы и пятой в мире. Однако в 2014 году против России были введены санкции и рухнули цены на нефть. Размер экономик России и Германии близок. Однако население Германии меньше, соответственно ВВП на душу населения больше.

Ну и, конечно, Россия вынуждена поддерживать стратегические ядерные силы и военный паритет с НАТО. Конечно, выйти на 3% роста можно, например, введя запрет на зарубежный туризм – грубо говоря, это $60 млрд. Однако вряд ли россияне согласятся на административные меры. Поэтому стоит рассчитывать только на государственные инвестиции и снижение ключевой ставки Банком России. Надеемся, сработает.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»