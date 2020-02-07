ИАЦ «Альпари»: Граница с НАТО пока проходит под Брестом

Беларусь, конечно, суверенное государство. Однако хорошо известно правило, кто девушку ужинает – тот ее и танцует. Говоря о политике, стоит напомнить, что Беларусь не признала Крым и независимость Южной Осетии и Абхазии. Морепродукты из Беларуси — давно любимая тема российских анекдотов. Можно продолжить и дальше. Но лучше обратиться к цифрам, чтобы понять, может ли Москва что-то требовать от Минска. Какие для этого есть основания?

По оценкам МВФ между 2005 и 2015 годами Россия вложила в экономику Беларуси $106 млрд или по $9,5 млрд в год. В 2011-2015 годы Россия ежегодно беспошлинно поставляла в РБ 18-23 млн тонн нефти, тем самым Москва подарила Минску $22,3 млрд. В 2018 году Беларусь закупила у Российской Федерации 2,7 млн тонн нефти по цене $395, а затем перепродала её Украине, получив чистую прибыль $407 млн.

В 2017-2019 годах Беларусь реэкспортировала по 6 млн тонн российской нефти, пополнив собственный бюджет на $1 млрд в 2018 году, и на $650 млн в 2017 году. Сегодня среднегодовая поддержка России составляет 3% ВВП Белоруссии или $2 млрд. Россия является главным кредитором Беларуси, свыше 38% всех внешних финансовых заимствований. Беларусь зависима от импорта ресурсов на 86%.

Владимир Владимирович слишком добрый и/или Александр Григорьевич слишком хитрый? Каждый решает сам. Бесспорно одно, благодаря данным дотациям, граница с НАТО проходит под Брестом, а не под Смоленском. А это уже не мало.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»