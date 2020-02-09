«Фридом Финанс»: Котировки «Яндекса» установили новый максимум

Сегодня индекс Мосбиржи упал до недельных минимумов, основные валюты в паре с рублем вернулись к пиковым значениям недели.



Ввод санкций в отношении «Роснефти» по венесуэльскому пакету, о котором заявили в Госдепе, уронил котировки компании на 3,4%. Дополнительное давление на сектор оказывают сырьевые рынки. Котировки Brent опустились ниже 54,6 доллара вследствие противоречий относительно объема квоты на добычу между Москвой и другими участниками соглашения ОПЕК+. По нашему мнению, сырье останется волатильным, но пока не пойдет ниже 54 долларов.



В минусе сегодня также «Новатэк» (-2,2%), «Сургутнефтегаз» (-1,9%), «Татнефть» (-1,3%), «Газпром» (-1,3%), «Лукойл» (-1,3%). На котировках сказался спад напряжения после недавнего роста.



Лучше рынка выглядят защитные бумаги «Полиметалла» (+2,2%) и «Полюса» (+2,1%), растущие на фоне слабопозитивной динамики золота (+0,3%). На положительной территории торгуются расписки En+ (+2,1%) и бумаги «Мосэнерго» (+1,8%), «Русгидро» (+1,7%), «Ленэнерго» (+1%). Повышение их котировок мы связываем с резким похолоданием и на ожиданиями увеличения объемов потребления электроэнергии в стране.



Котировки «Яндекса» установили новый максимум на отметке 3140 рублей, благодаря новости о том, что Bank of America Merrill Lynch просчитал эффект от закона, который потребует предустановку на электронных устройствах в России отечественного софта. Бумагам компании предсказан рост на 9% от текущих уровней. На наш взгляд, покупать бумаги «Яндекса» лучше на коррекции. Нынешнее ралли при общей слабости рынка явно затянулось.



Валютный рынок сегодня перегрет еще больше. Пара USD/RUB подорожала почти на 70 копеек, EUR/RUB прибавляет более 60. Падение рубля заметно усилилось после того, как ЦБ объявил о снижении ставки на 0,25 пункта. Решение было ожидаемым, однако этот шаг регулятора оказал дополнительное давление на российскую валюту. Учитывая фактор пятницы, не исключаем уход на выходные вблизи текущих максимальных значений. Вероятно, игроки не захотят выходить из валюты до понедельника на фоне роста внешних рисков. Наш прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 3030-3070 пунктов.