«Фридом Финанс»: Экономика США продолжает держать удар индустриального спада

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Отчет по рынку труда показал уверенные темпы найма и превзошел ожидания рынка. В январе экономика США пополнилась 225 тыс. рабочих мест, тогда как консенсус предполагал результат 160 тыс. Безработица выросла до 3,6% из-за корректировки данных по численности населения за 2019 год.

Показатели найма уверенно повышаются, что позволяет безработице находиться вблизи 50-летних минимумов. Рост лучше прогнозов был обеспечен строительным сектором, что, вероятно, связано с аномально теплой для января погодой в этом году. В то же время спад в промышленности продолжается, несмотря на ожидаемый положительный эффект от заключения первой фазы торговой сделки. Количество занятых в промышленности снизилось на 12 тыс. Более того, ухудшение перспектив глобальной экономики из-за коронавируса и продолжающиеся проблемы Boeing создают угрозу сохранения давления на промышленность в ближайшие месяцы. К тому же, если посмотреть на динамику найма за последние 12 месяцев после пересчета, то, как оказалось, спад в июле-сентябре был даже более глубокий, чем ранее предполагалось. Тогда темпы роста найма накопленным итогом за 12 месяцев опускались ниже 1,9 млн. В то же время стало более заметно и восстановление в конце 2019-го и начале 2020-го. Сейчас показатель вновь поднялся выше 2 млн.

Рост заработных на 3,1% в годовом выражении оказался лучше прогноза на 0,1%, а в сопоставлении с декабрьским результатом недотянул до консенсуса те же 0,1% и составил 0,2%. Замедление роста зарплат может негативно отразиться на потребителях — главном и практически единственном на сегодня драйвере американской экономики, в то время как инвестиции переживают спад.

Так что пока экономика США продолжает держать удар индустриального спада, но риск распространения слабости промышленности на всю экономику сохраняется. Долгожданного эффекта от торговой сделки пока не наблюдается, а угроза коронавируса может усугубить ситуацию.