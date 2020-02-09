ИАЦ «Альпари»: Рынок так и не нашел точку опоры

Неделя для российского рынка акций завершается в минусе из-за локального ухудшения внешнего фона. Таким образом, отечественным биржам никак не удается встать на ноги и вернуться в русло безусловного позитива. Индекс МосБиржи завершает неделю вблизи 3076 пунктов, за пять торговых дней он вырос на 0,5%, но динамика все так же выглядит весьма и весьма неустойчивой. Индекс РТС упал к 1510 пунктам, но все еще остается выше отметок начала пятидневки. На самом деле, и в рублевом и в валютном индикаторах идет «болтанка» в диапазоне в ожидании, в начале второй недели февраля конъюнктура станет более однозначной.

Хуже рынка сегодня выглядят бумаги «Роснефти», которые протестировали минимумы с 9 января около 450,44 руб., и готовы, похоже, падать дальше. Слухи - это то, что давит сейчас на котировки нефтяной компании: рынка беспокоится, что планы США ввести санкции к «Роснефти» из-за ее работы в Венесуэле могут оказаться реалистичнее, чем представляется в теории.

Рубль к вечеру ослаб довольно заметно. Доллар США вернулся выше 64,00 руб. и готов пробить 64,20 руб. Евро поднялся к 70,36 руб., где смотрится вполне органично. ЦБ РФ сегодня понизил ключевую ставку до 6,00% годовых с 6,25% годовых, ссылаясь на низкую инфляцию. При этом регулятор оставил двери для дальнейшего сокращения ставки открытыми. «Россиянин» локально подорожал, а затем начал отступать в парах с иностранными валютами. Может быть, рынок в моменте не верит в то, что инфляция сохранится столь низкой, а потому настолько мрачно реагирует на решения Банка России. Для доллара США в понедельник коридор колебаний предполагает движение в пределах 63,80-64,25 руб., для евровалюты - 69,80-70,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»