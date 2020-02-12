«Фридом Финанс»: В ближайшие сутки Brent способна подняться выше $55

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:



Индекс Мосбиржи вернулся к отметке 3100, доллар и евро теряют более 1%, нефть прибавила 2%.



Настроение рынка задает внешний позитив. Нефть марки Brent в моменте доходила до уровня $54,7. С вечера понедельника баррель подорожал на $1,5. Рост на сырьевых площадках вызван новостями о замедлении распространения коронавируса.



На этом фоне очень быстро повышаются котировки компаний нефтегазового сектора. В числе лидеров «Сургутнефтегаз» (+3,8%) и «Газпром нефть» (+2,6%). Из всего сегмента нефтяников сегодня заметно падает только «Лукойл» (-0,8%). ВТБ Капитал понизил рекомендацию по бумагам данной компании. На наш взгляд, оценка коллег вполне справедлива. Мы не ожидаем выраженной динамики в акциях «Лукойле» на долгосрочном горизонте. А бумаги «Сургутнефтегаза» рекомендуем в качестве перспективной дивидендной стратегии.



Параллельно с этим развивается история вокруг энергетического сектора. Правительство одобрило список ТЭС для модернизации в 2025 году. В список на финансирование попало более 40 проектов. Бумаги операторов станций, вошедших в перечень, и их материнских подразделений сегодня сильно прибавили в цене: «ТГК-1» (+4,8%), «Газпром» (+4,4%), «ОГК-2» (+4,4%), «Мосэнерго» (+3,7%). По нашей оценке, доходы от участия в проектах будут распределены неравномерно. Основную выгоду получат структуры «Интер РАО», следом за ними – «Газпром» и En+.



На валютном рынке общий позитив вылился в то, что доллар в паре с рублем откатился до 63,3, евро – до 69,1. Мы полагаем, что удержаться на этих отметках рубль не сможет. Более равновесным на коротком горизонте выглядят котировки на уровнях 63,4 и 69,4 соответственно.



Индекс Мостибржи также тяготеет к небольшой коррекции. К закрытию он отойдет чуть ближе к отметке 3080. Прогноз по нефти – сдержанный. В ближайшие сутки Brent способна подняться выше $55. В этом случае ожидаем дальнейший рост до $55,3-55,4. Уход ниже $54, вероятнее всего, приведет к новому отскоку. Ниже $54 нефть удержаться не сможет.







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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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