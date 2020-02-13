Альфа-Банк: Появление надежд на то, что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, вызвало рост рынков акций

Вчера глобальные рынки акций продолжали двигаться вверх, устанавливая новые максимумы на фоне новостей о том, что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, и власти Китая разрешили предприятиям возобновить производство. Российский рынок акций вчера сильно рос – индекс РТС повысился на 1,1% до 1 555 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,7% до 3 119 пунктов.



Российский рынок акций сегодня на открытии может снижаться: Российский рынок акций сегодня на открытии может снижаться на фоне информации о сильном увеличении жертв коронавирусной инфекции, число которых выросло почти на 15 тыс. человек. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 60 107 человек. В основном очаге вспышки заболевания, провинции Хубэй, по данным местных властей, 12 февраля произошел новый скачок смертности. За сутки умерли 242 человека, общее число жертв выросло до 1 310. Впрочем, мы обращаем внимание на то, что рост числа инфицированных частично объясняется новой методологией расчета числа заболевших. В результате сложившейся ситуации ралли на азиатских рынках завершилось, а рост цен на нефть остановился.