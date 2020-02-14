«Фридом Финанс»: Российский рынок - борьба за удержание высоты

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Снижение на отечественных фондовых площадках продолжается умеренными темпами. Банк России вновь снизил ключевую ставку. Это совпало с ожиданиями инвесторов, однако породило другую проблему. В условиях воалтильности рынков снижение ставки ослабляет интерес инвесторов к рублевым инструментам. Если в прошлом году рубль был самой крепкой валютой, то в начале этого года он в списке аутсайдеров. При этом Банк России не исключает дальнейшего понижения ставки на одном из следующих заседаний. Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе рубль относительно устойчив, но допускаем вероятность его ослабления до 65,50 в краткосрочном периоде в случае отрицательной динамики на сырьевых и фондовых площадках.

Тема борьбы с коронавирусом остается в топе экономических новостей. Из-за карантина в Китае уже ощущается падение промпроизводства и объемов пассажирских перевозок. Таким образом, прогнозы о сокращении темпов роста экономики КНР до 5% в первом квартале, по-видимому, имеют неплохой шанс сбыться. Российской экономике вспышка вирусной инфекции будет стоить около 0,2% роста ВВП. Следует отметить, что существует связь между сезонной заболеваемостью ОРВИ и динамикой ВВП. Из-за этого экономика в зимний период замедляется примерно на 0,2-0,3%.

Негативное влияние на экономику оказывает не только распространение вируса. Цена на газ на европейских хабах и в Азии продолжает снижение. Поводом для этого стали падение импорта в Китае, а также теплая погода в Европе. Цена на СПГ уже эквивалентна $100 за тыс. куб. м. Цена на нефть снижается по тем же причинам. Стоимость барреля Brent опустилась ниже $55, и это еще один фактор ослабления рубля и повод для коррекции бумаг нефтегазового сектора. Поддержку фондовому рынку пока оказывает только положительная динамика на мировых биржах, но ее явно недостаточно. Коррекция продолжается.

Рынок может удержаться в диапазоне 3050-3150 п. по индексу Мосбиржи в случае появления позитивных новостей по ситуации с распространением вируса и по экономике Китая. Однако резкого подъема отечественных индексов и укрепления рубля мы не ожидаем. Вместе с тем высока вероятность коррекции в диапазон 2900-3000 п. на фоне снижения котировок нефтегазового и металлургического секторов в феврале. Поводом для спада могут стать внешние сигналы. Ориентир по паре USD/RUB: 62,5-64,50.

Рекомендуем к покупке бумаги Мосбиржи, Алросы, Полюса, ГМК, Яндекса и Тинькофф Банка. Стоит сокращать позиции в бумагах ведущих банков. Для спекулятивной покупки подойдет НОВАТЭК. Короткие продажи с горизонтом две недели рекомендуем в акциях Газпрома, ЛУКОЙЛа, Татнефти.