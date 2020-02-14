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ИАЦ «Альпари»: Идей на рынке нет, наступила коррекция

14 февраля 2020
Российский рынок акций в четверг вернулся в «красное». Сегодня инвесторам не удалось игнорировать внешний фон, который ухудшается по мере того, как появляются новые сигналы относительно сохранения активности коронавируса. Нефть, между тем, продолжает восходящую коррекцию, и без этой опоры биржи бы впали в уныние, однако пока все относительно ровно. 

Индекс МосБиржи чуть снизился и проскользнул к 13110 пунктам, ближайшая поддержка находится в области 3105-3110 пунктов, и завтра туда пройти не составляет никакого труда. Индекс РТС отступил к 1543 пунктам, но и это не пугает - в ближайшее время валютный индикатор может продолжать колебания вокруг 1550 пунктов. 

Под давлением сегодня торгуются бумаги «Норильского никеля». Инвесторы честно пытались пройти к прежним пикам около 22100 руб., но конъюнктура не самая лучшая, и имеющегося импульса недостаточно. После коррекции к 21500  руб. акции могут вернуться к росту снова. 

Акции «Магнита» снижаются сегодня под влиянием технического фактора после бурного роста минувшим торговым днем. Ценные бумаги способны зацепиться за область 3710 руб., чтобы позже продолжить рост к 4000 руб. 

Рубль к вечеру чуть отступает, но это все - колебания в диапазоне. Доллар США выглядит неплохо около 63,48 руб., и завтра способен двигаться в рамках 63,35-63,85 руб. Евро/рубль в пятницу может подниматься вплоть до 69,15 руб. 

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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