ИК «Фридом Финанс»: Акции НОВАТЭКа растут перед отчетом

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Торговая динамика была разнонаправленной. Торговая активность была умеренной в связи с выходным днем в США. Лидерами роста вновь стали акции ТГК-2 (+ 65,93%). Аутсайдерами стали акции ТГК-14 (-11,04%). Причем, внутри дня наблюдался существенный рост. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 63,50.



Акции НОВАТЭКа (+3,86%) растут перед отчетом. Значительного фундаментального потенциала роста на ближайшие полгода мы не находим, но с технической точки зрения, это одна из лучших торговых идей для того, чтобы заработать в длинной позиции. Краткосрочно отскок возможен в диапазон 1150-1200 руб.



Продолжается спекулятивная игра в бумагах энергокомпаний. Их котировки отличаются исключительной волатильностью. Это можно объяснить спекулятивной игрой на ожиданиях дивидендов либо непубличной информацией. На фоне относительно низкой ликвидности, закрытие коротких позиций в отдельных бумагах также может спровоцировать резкий рост котировок. Мы не ожидаем существенного увеличения дивидендной доходности в энергогенерации в текущем году, а стремительный рост котировок отдельных бумаг в отсутствие новостей может в любой момент смениться не менее стремительной коррекцией, что уже происходит в отдельных бумагах.



Ожидаем смешанную динамику. В фокусе статистика денежного рынка Китая. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,00-64,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3090-3120 п.