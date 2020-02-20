«Фридом Финанс»: Страх пандемии препятствует росту

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 19 февраля закрылись в плюсе. S&P500 и Nasdaq Composite достигли очередных рекордных максимумов. S&P500 вырос на 0,47%, до 3386 пунктов. Надежды стимулирование экономики властями КНР перевесили опасения по поводу последствий вспышки коронавируса. Поддержку котировкам оказали также сильные данные по рынку недвижимости и мягкий тон протоколов январского заседания ФРС.

Мировые фондовые площадки сегодня показывают смешанную динамику на фоне противоречивых данных о последствиях вспышки коронавируса. Япония сообщила о двух летальных исходах, что усилило опасения инвесторов по поводу распространении заболевания за пределами Китая. По статистике, в КНР резко замедлился рост числа зараженных, так как власти в очередной раз изменили методику диагностики и исключили определенные компьютерной томограммой случаи из подсчета. В этой связи картина распространения инфекции и ее возможных последствий остается неопределенной.

Азиатские фондовые индексы движутся разнонаправленно. Японский Nikkei растет на 0,3% при поддержке слабеющей иены. Гонконгский Hang Seng в минусе на 0,2%. Шанхайский CSI 300 прибавляет более 2% благодаря усиливающимся монетарным стимулам со стороны китайских властей. Финансовые институты страны снизили процентные ставки по кредитам после смягчения политики Народного банка Китая.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации немного растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опустилась ниже 1,55%. Котировки золота остаются вблизи семилетних максимумов, выше $1600 за унцию. Нефть марки Brent держится над отметкой $59 за баррель на фоне рисков сокращения предложения. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии останется вблизи текущего уровня — выше 3380 пунктов.

Что касается важной макростатистики, сегодня стоит обратить внимание на данные индекса опережающих индикаторов LEI от Conference Board за январь. Ожидается его уверенный рост после снижения в декабре. Заключение первой фазы торговой сделки между США и Китаем, рост рынка недвижимости и высокий уровень потребительской уверенности должны поддержать индекс. Однако долгосрочный тренд остается слабым, поэтому будет интересно отследить динамику показателя год к году: снижение станет очередным сигналом к наступлению рецессии.

До открытия рынка сегодня отчитаются медиагигант ViacomCBS и сеть пиццерий Domino Pizza. Ожидается, что первый квартальный отчет после объединения Viacom и CBS зафиксирует снижение чистой прибыли на акцию до $1,45 против $1,50 годом ранее. Инвесторов будут интересовать перспективы развития новой медиакорпорации. Акции компании остаются недооцененными из-за неопределенности по этому поводу.

Domino Pizza рассчитывает продемонстрировать повышение выручки и прибыли благодаря успешному маркетингу, но инвесторам более важны оценки менеджментом рисков от коронавируса в Китае, где у компании более 300 точек.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 16 из 100, что может отражать новую волну беспокойства по поводу негативных экономических последствий от вспышки коронавируса после сокращения прогноза Apple. Показатель рассчитывается ежедневно на основе анализа текстов финансовых статей Bloomberg, WSJ, Reuters, CNBC, NYTimes за последний месяц с помощью инструментов машинного обучения. Индекс нормирован от 0 до 100, где 0 — самая негативная оценка.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о продолжении плавного роста. Индекс остается выше линий тренда, тянущихся с 2009 года и октября 2019-го. Немного смущают низкие объемы торгов при вчерашнем обновлении максимума, но в целом текущий момент выглядит позитивно. RSI и MACD не мешают дальнейшему развитию восходящей динамики.