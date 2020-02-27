«Фридом Финанс»: Рынок пошел на поправку

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи преодолел отметку 3000 пунктов и закрепился выше нее, прибавляя с открытия 0,3%, РТС поднялся до 1450 пунктов. Европейские площадки теряют в пределах 0,5%, Америка открылась в слабом плюсе, нефть сократила размер потерь, превысив планку 54,7 доллара.

На этом щадящем фоне рынок успешно отыгрывает некоторые корпоративные истории. Так, Норникель растет на 2,5% после публикации отчетности за предыдущий год. Компания нарастила прибыль с 3,06 млрд долларов до 5,97 млрд. Выручка за 2019 год выросла на 16% до 13,6 млрд. Свободный денежный поток не изменился. По нашей оценке, компания сохраняет потенциал дальнейшего роста в этом году на 6,9% от текущих уровней.

Сбербанк (+1,5%) также выглядит лучше рынка. Сегодня было объявлено о создании сервиса, который станет конкурентом «Яндекс.Авто». В команду разработчиков, по данным СМИ, войдут бывший руководитель данной платформы и многие из его подчиненных. Акции Сбербанка, на наш взгляд, пока переоценены. Справедливый уровень по ним – 226 рублей, что почти на 10% ниже текущих значений.

Хуже рынка сегодня выглядят многие бумаги нефтяной и энергетической отраслей: Сургутнефтегаз (-2,7%), Русгидро (-2,4%), Новатэк (-2,4%), МРСК ЦП (-2,1%). Из вновь присоединившихся к них в течения дня – бумаги Ленты (-1,9%). Компания продолжает терять капитализацию после публикации отчетности накануне, которая оказалась хуже ожиданий рынка. Мы полагаем, что целевая цена акций Ленты – 280 рублей. Бумага сильно недооценена рынком.

По нашему мнению, положительная коррекция в нефти продолжится. Ближайшая цель – 54,5 доллара. Валютный рынок также продолжит остывать. Под вечер доллар и евро начали снижаться к рублю, доходя до 65,3 и 71 соответственно. Мы считаем, что на этом потенциал укрепления рубля еще не исчерпан. Доллар продолжит движение к 65 рублям, а евро сегодня может закрыться ниже 71. Прогноз по индексу Мосбиржи – 3000-3050 пунктов. РТС может дойти до 1480 пунктов.