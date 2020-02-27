ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 27 февраля 2020г.

Ожидаем, что на российском фондовом рынке продажи будут преобладать по широкому спектру бумаг, что приведет к «гэпу» вниз и уходу индекса МосБиржи в диапазон 2950–3000 пунктов.

Давление на российскую валюту сохранится, а доллар попытается сделать существенный шаг в направлении верхней границы диапазона 65–66 рублей.

ОФЗ и евробонды РФ остаются дорогими – ждем продолжения коррекции на глобальном снижении аппетита к риску.

EBITDA Норникеля (ПОКУПАТЬ) в 2019г выросла на 27% г/г (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты компании ожидаемо оказались сильными. Росту выручки способствовало увеличение объемов реализации ключевых металлов (медь +5%, никель +6%) и цен на палладий (+49%) и никель (+6%). Помимо этого, благодаря контролю над операционными издержками, увеличилась EBITDA и рентабельность по этому показателю с 53% в 2018г. до 58% в 2019г. Весомый вклад внес и выход на проектную мощность Быстринского ГОКа. Сильный рост EBITDA и приемлемая долговая нагрузка позволяет инвесторам рассчитывать на щедрые промежуточные дивиденды. Что же касается ситуации на рынке металлов, то Норникель смотрит нейтрально на никель и медь, ожидая сбалансированного рынка в 2020г. Компания позитивна в отношении палладия. Рынок в 2020г. останется дефицитным в размере 0,9 млн. унций. По нашему мнению, Норникель одна из самых привлекательных компаний на российском рынке, что достигается благодаря сочетанию уникальной сырьевой базы, сильных финансовых результатов и относительно высокой дивидендной доходности.

ВТБ (ПОКУПАТЬ) в 2019г увеличил чистую прибыль по МСФО почти на 13% - до 201,2 млрд руб. (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Финансовый результат соответствует цели по прибыли на 2019 год в 200 млрд рублей. Основной вклад в его достижение внес корпоративно-инвестиционный бизнес ВТБ. Отметим, что чистые процентные доходы группы за 2019 год показали незначительный рост на 0,2% по сравнению с 2018 годом. Чистая процентная маржа сократилась до 3,4%. Это произошло в результате стоимости фондирования, что способствовало росту процентных расходов на 19,4%, в то время как процентные доходы росли более медленными темпами - на уровне 11%. Продолжение смягчения денежно-кредитной политики Банком России создает предпосылки для восстановления чистой процентной маржи. Достижение цели по прибыли по итогам 2019 позитивно для акционеров и создает предпосылки для роста капитализации банка.