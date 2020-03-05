ИАЦ «Альпари»: Нефть подрастает и сможет поддержать рубль на открытии

В среду нефтяные котировки умеренно снизились. Торги стартовали с отметки $52,2 за баррель марки Brent. После полудня цены поднялись до $53,0. Развернувшись с этого уровня, они снизились к $51,1, а завершили торги чуть выше, вблизи $51,6. Причиной падения стало отсутствие договоренности между Россией и остальными участниками ОПЕК+ по поводу объемов дальнейшего сокращения добычи накануне министерской встречи ОПЕК.

Управление энергетической информации США опубликовало данные по изменению запасов нефти. Они выросли лишь на 0,8 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 2,6 млн баррелей. Более скромный рост запасов смог удержать котировки нефти от дальнейшего падения. Утром четверга черное золото торговалось с небольшим повышением вблизи $52,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $51,4-52,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $48,9-53,8.

Внеочередное снижение ставки ФРС, а вслед за ней – и Банком Канады, оказало временную поддержку фондовым рынкам, большинство основных западных индексов в среду выросло. Российский рынок чувствовал себя менее однозначно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,24%. А долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился на 0,72%. Среди лидеров роста – «Сургутнефтегаз»-преф (+4,22%) и «Polymetal» (+3,33%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 4,53%.

Утром четверга большинство торговых площадок в странах АТР росло на 1,1-2,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3097 п., на 0,56% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2800-2855 пунктов, по индексу РТС — 1335-1360 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за прошлый год опубликуют «РусГидро», «ФСК ЕЭС» и «Мосэнерго».

Рубль в среду умеренно снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 66,2600 руб. (+22 коп.). Европейская валюта выросла до 74,8000 руб. (+2,25 коп.). Разница в динамике двух валют связано со снижением пары EURUSD с 1,1170 до 1,1130. Умеренный утренний рост нефтяных котировок сможет оказать поддержку рублю на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,6-66,9 руб., для европейской валюты — 73,1-74,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»